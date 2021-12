Beyoncé e Jay-Z podem fazer turnê juntos pelo Brasil

Uma turnê com Beyoncé e Jay-Z juntos pode estar a caminho do Brasil. Isto porque, segundo o colunista Leo dias, do Jornal O Dia, a diva pop e o marido estão negociando passar com o show deles por algumas cidades brasileiras.

Segundo uma fonte da coluna, as apresentações aconteceriam no fim deste ano e os shows seriam no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Nos Estados Unidos, o casal termina a temporada de shows no dia 5 de agosto, em São Francisco.

A última apresentação de Beyoncé no Brasil foi no Rock in Rio, em 2013.

