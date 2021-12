Beto Wilson em show solo e dançante

O cantor e compositor baiano Beto Wilson apresenta pela primeira vez o seu show solo, nesta terça-feira, 18, às 21 horas, na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. o ingresso custa R$ 10.

Em janeiro deste ano, Beto lançou um EP com a banda Lá Eles, intitulado Infinito, que repercutiu fora do Brasil. Lançado pelo selo baiano Subterrâneo Records, o disco com seis faixas mistura reggae, rock, funk e elementos do jazz. O EP foi baixado mais de 20 mil vezes por pessoas de todo o mundo e rendeu convites ao grupo para tocar na Europa.

