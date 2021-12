Beto Wilson canta no Rio Vermelho nesta quarta

Nesta quarta-feira, 7, e no dia 22 deste mês, o cantor e compositor baiano Beto Wilson se apresenta no Visca Sabor & Arte, no Rio Vermelho, em Salvador. No repertório do show, estão canções do EP Infinito, lançado por Beto em janeiro deste ano, além de músicas inéditas e versões de outros artistas, como Gilberto Gil.



O músico promete ainda um show superdançante, passando por ritmos que vão do reggae ao ijexá, do baião ao rock ´n´roll. Os shows começam sempre às 21 horas, e o couvert custa R$ 10.

