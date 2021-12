Beto Pitombo lança CD em Feira de Santana

O show de lançamento do novo CD, Subida da Gamboa, do cantor e compositor baiano Beto Pitombo, será sexta-feira, 19, às 21h, no Centro de Cultura e Arte (Cuca), em Feira de Santana.



Dia 26, o lançamento será em Imbassaí, no litoral norte, no Jerimum Café, também às 21h. Em 2 de outubro será a vez de Salvador, no Red River Café, no mesmo horário.



O disco mergulha na essência do samba, desde a sua origem, nos canaviais da borda da Baía de Todos-os-Santos, até as modernas formas cultivadas sobretudo no Rio de Janeiro.

adblock ativo