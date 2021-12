Beto Narchi comanda baile romântico

No sábado, 14, a partir das 20h, o cantor Beto Narchi se apresenta com banda em edição especial do evento Baile Romântico. A festa, que acontece no Clube Comercial, Centro, marca a homenagem do artista ao Dia Internacional da Mulher.

Durante a noite, Beto Narchi relembra os sucessos dos bailes da década de ouro de Salvador, além de interpretar sucessos atuais de artistas nacionais e internacionais. Os ingressos custam R$ 20 (individual) e R$ 100 por mesa para quatro pessoas.

