Beto Guedes apresenta clássicos da carreira em show no TCA

O cantor e compositor mineiro Beto Guedes irá se apresentar na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) no dia 11 de outubro, às 21h, com um repertório composto de grandes canções, desde o Clube da Esquina.

Clássicos de autoria do artista como “Sol de Primavera”, “Amor de Índio” e “O Sal da Terra” também farão parte da apresentação. No show, Beto Guedes ainda celebra temas como a paz, a natureza, o amor, e compartilha o palco com a banda composta pelos músicos Arthur Rezende (bateria), Adriano Campagnani (baixo), Ian Guedes (guitarra) e Will Motta (teclados).

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA, no site Ingresso Rápido e no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista.

