Bethânia e Orquestra Afrosinfônica louvam a ancestralidade

Foi ao som da canção Salve as Folhas, de Gerônimo e Ildásio Tavares e consagrada na voz de Maria Bethânia, que a cantora baiana iniciou a sua participação inédita no concerto da Orquestra Afrosinfônica na noite deste sábado, 12, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).

Em sintonia com o cenário do palco, encoberto com folhas de terreiro, ela interpretou seis canções de seu repertório com arranjos afro-brasileiros do maestro e pianista da Orquestra, Ubiratan Marques.

O show foi dividido em duas partes. No início, o conjunto apresentou faixas do seu álbum de estreia, Branco, como Um Navio, um Oceano e uma Montanha, Antahkarana e a tríade em parceria com o cantor e compositor Mateus Aleluia, Feira das Sete Portas, São Joaquim e Água de Meninos.

No final desse primeiro bloco, que teve ainda as músicas Omadê Omolilu - cantada em dialeto de um povo da região sul de Angola - e Nabeleli To, o maestro Ubiratan convidou o baixista Jorge Helder, o baterista Tito Oliveira e o violonista Paulinho Dafne.

Já instalados no palco, quando os músicos convidados começavam a executar os primeiros sons da próxima faixa, eis que surge Maria Bethânia, ainda fora do campo de visão da plateia, entoando os versos "sem folha não tem sonho / sem folha não tem vida / sem folha não tem nada", para êxtase do público.

A dona de uma das vozes mais aclamadas da música brasileira deu sequência ao show com canções igualmente arrebatadoras, como "Oração a Mãe Menininha", de Dorival Caymmi, e "O Quereres". Após essa última, a cantora elogiou a composição de Caetano Veloso: "meu irmão é potente".

Sintonizada com o conjunto, ao final de cada música, Bethânia também reverenciava os músicos, o maestro e o quarteto de cantoras da Orquestra, enquanto as palmas ecoavam no TCA. Em seguida, ela cantou "Oração ao Tempo", também de Caetano, "Vento de Lá / Imbelezô", de Roque Ferreira e finalizou com a força de "Reconvexo".

O maestro Ubiratan conta que a definição do repertório da participação da cantora foi conjunta: "foi bem afinado. Cada um trouxe sugestões. Oração ao Tempo, O Quereres e Salve as Folhas foram sugestões minhas. Já as outras três foram escolhas dela".

Após a participação de Bethânia, o conjunto apresentou a música "Reza", um agradecimento pelo espetáculo e encerrou o concerto com a música "Oxalá".

"O resultado foi melhor do que eu esperava. Aconteceu a afinidade e acabou surgindo outros aspectos, como o carinho, a atenção e o reconhecimento de Bethânia com o trabalho da Orquestra. A gente fica feliz ao sentir isso da parte dela", revelou Ubiratan.

O espetáculo integrou a terceira edição do projeto Música & Direitos Humanos, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese). Antes do concerto, a apresentadora Rita Batista e o ator Jackson Costa fizeram discursos sobre os direitos das mulheres e declamaram poemas de Audrey Hepburn e Cora Coralina.

