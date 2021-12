O cantor Benito di Paula faz show em homenagem ao Dia dos Namorados no Teatro Castro Alves, no dia 12 de junho, às 21h. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 160 e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou no site Compre Ingressos (www.compreingressos.com).

O artista promete algumas surpresas para o show, como a participação de seu filho, o cantor Rodrigo Vellozo. No repertório, estão os sucessos que marcam seus 45 anos de carreira, como "Mulher Brasileira", "Como Dizia o Mestre", "Charlie Brown", "Amigo do Sol, Amigo da Lua", entre outros.

Da Redação Benito di Paula faz show especial para o dia dos namorados

