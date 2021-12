Benito Di Paula é atração na The Best Beach

O cantor Benito Di Paula se apresenta no sábado, 26, na The Best Beach (Ribeira), a partir das 21 horas. No repertório, o cantor apresenta grandes sucessos de sua carreira, como Mulher Brasileira, Retalho de Cetim e Charlie Brown. Na noite, se apresentam ainda as bandas Repique de Korte e Grupo Movimento. Os ingressos custam R$ 40 (pista individual), R$ 60 (pista casadinha) e R$ 50 (camarote).

