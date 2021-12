Benito Di Paula apresenta turnê 'Fim de Papo' em Salvador

Com mais de 50 anos de carreira e um dos grandes nomes do samba, o cantor, pianista e compositor Benito Di Paula apresenta no dia 11 de maio (sábado), a turnê "Fim de Papo", no Teatro Castro Alves, em Salvador.

No show, o cantor apresentará seus maiores sucessos como "Charlie Brown", "Mulher Brasileira", "Retalhos de Cetim", "Do Jeito Que A Vida Quer", "Ah, Como Eu Amei", além de músicas do seu mais recente álbum "Essa Felicidade é Nossa", lançado em 2016.

A turnê também contará com a participação do seu filho Rodrigo Vellozo. Algumas homenagens especiais serão preparadas ao longo da turnê. Também está nos planos do artista a gravação de um especial ao vivo.

