Ben Harper é confirmado no Rock in Rio 2013

O cantor Ben Harper foi confirmado nesta segunda-feira, 29, como mais uma atração do Rock in Rio 2013. A produção também divulgou outras atrações do Palco Sunset, onde o californiano vai se apresentar, são os encontros do guitarrista americano George Benson com o cantor brasileiro Ivan Lins, além do Sepultura e o grupo Tambours du Bronx no Palco Sunset. As bandas Metallica e Iron Maiden e o cantor Bruce Springsteen foram as primeiras atrações divulgado no evento.

Os ingressos para o Rock in Rio começam a ser vendidos nesta terça-feira, 30, e o festival vai acontecer nos dias 13, 14, 15 e 19, 20, 21 de setembro de 2013. A compra pode ser realizada no site www.rockinrio.com.br. Os ingressos custam R$ 130 (meia entrada) e R$ 260 (inteira), e a venda será limitada a quatro passaportes por pessoa, sendo um deles meia-entrada.

