Bemba Trio recebe Larissa Luz e banda Muzenza no Pelourinho

A Terça da Bemssa, comandado pelo Bemba Trio vai ter como convidados a cantora Larissa Luz e a banda Muzenza. A Segunda edição do projeto acontece na próxima terça-feira, 29, a partir das 19h, no Sesc Senac Pelourinho.

O Bemba, movimento idealizado pelos músicos Russo Passapusso, Fael 1º e DJ Raiz busca da reforçar a relação do trio com a sonoridade dos guetos musicais de Salvador. Os ingressos custam 20,00(inteira) 10,00(meia) e podem ser adquiridos no local do evento do dia do show ou através da venda antecipada na semana do veneto, a partir das 14h.

