Bem Gil e Moreno Veloso se apresentam juntos em Salvador

Os músicos Bem Gil e Moreno Veloso levam a herança artística familiar para o Espaço Cultural da Barroquinha. A apresentação única acontece nesta quinta-feira, 14, às 19h, com ingressos a R$ 30 e R$ 15.

O repertório deverá contar com canções como “Sereno”, gravada por Bem e presente no “Ok ok ok”, mais recente trabalho do pai, Gilberto Gil; e “Sertão”, escrita em parceria por Moreno e o pai, Caetano Veloso. Dentre as canções inéditas próprias, um dos destaques, “É de hoje”, é fruto de uma parceria de Moreno com o arranjador Luís Filipe de Lima.

Bem e Moreno trabalharam juntos no palco em 2017, percorrendo algumas cidades do Brasil com o show #REFAVELA40, em comemoração às quatro décadas do álbum de Gilberto Gil. Também produziram juntos, em 2014, os discos “Gilbertos Samba” e “Gilbertos Samba ao Vivo”. Também foram os responsáveis pela produção musical do registro ao vivo do show “Dois Amigos e Um Século de Música”, de Gil e Caetano, em 2015.

