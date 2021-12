Belo vai produzir novo disco de Ju Moraes

A cantora Ju Moraes anunciou que o seu próximo álbum será produzido pelo cantor Belo. O anúncio aconteceu em show realizado no último final de semana, no Parque de Exposições, em Salvador. O cantor estava presente no evento e disse que a artista é sua "afilhada" na música.

Essa parceria já era ensaiada. O artista vem elogiando Ju Moraes desde a sua participação no programa The Voice Brasil, da Rede Globo, quando a artista passou a ser conhecida nacionalmente.

A escolha das músicas para o disco já começou. A partir de agora, ela inicia a etapa de pré-produção e, em breve, as gravações das canções do novo álbum.

