Belo, Raça Negra e Os Travessos se apresentam em Salvador

O Parque de Exposições vai receber, dia 26 de abril, a festa Samba Piatã, que vai reunir o cantor Belo e as bandas Raça Negra e Os Travessos. Além dels, o Imagina Samba e o RJ2 também vão animar o público.

Belo vai apresentar em Salvador o show do seu mais recente álbum, "Tudo Novo", e vai relembrar sucessos como "Tua Boca", "Eternamente" e "Luz das Estrelas". Já o Raça Negra vai cantar músicas como "Cigana" e "Me leva junto com você". Com o retorno de Rodriguinho aos vocais, Os Travessos também vai levar muito samba para o público.

Os ingressos custam R$ 40 (pista-meia), R$ 70 (casadinha-meia) e R$ 90 (camarote)

