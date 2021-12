Belo levará romantismo para o Salvador Fest

Presença confirmada no Salvador Fest - que acontece neste domingo, 14, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela -, Belo promete levar muito romantismo para todo o público. O cantor, que está ansioso para aterrissar na capital baiana, vai apresentar muitas novidades. "Estamos chegando com um trabalho todo novo. Podem esperar um espetáculo inesquecível", revelou Belo.

Feliz em poder rever os fãs de Salvador, o vocalista manda um recado de coração para a galera que irá prestigiar sua apresentação. "Meu melhor presente é olhar do palco e ver que aquele público que esta ali me assistindo acredita em mim, aceita o meu trabalho e esta comigo para o que der e vier", disse.

