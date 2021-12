Belo celebra 25 anos de carreira com show na Concha Acústica

O cantor Belo subirá ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) no dia 21 de outubro, às 18h. O "Belo In Concert" faz parte da comemoração do artista pelos 25 anos de carreira.

Em sua apresentação, ele irá reunir, no repertório, músicas que fazem parte de sua vida desde quando integrava o grupo Soweto. Canções como "Tua Boca", "Vi no Seu Olhar", "Quero Te Amar", "Intriga da Oposição" e "Um Sonho Bom" estarão no setlist.

O show também marcará a retomada das turnês do artista pelo país e a preparação de sua biografia em livro e filme. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do TCA, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista ou por meio do site Ingresso Rápido.

