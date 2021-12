Bell Marques é o convidado do É o Tchan deste domingo

A terceira edição do ensaio do É o Tchan terá a participação do cantor Bell Marques, que se apresenta como convidado especial do grupo, no show deste domingo, 26. O evento acontece no Clube Espanhol, a partir das 17 horas, com ingressos no valor de R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino).

O cantor Danniel Vieira irá fazer o show de abertura e garante não deixar ninguém parado ao som de ritmo sertanejo.

adblock ativo