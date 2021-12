Bell Marques comanda festa em Lauro na próxima semana

O cantor Bell Marques se apresentará no Armazém Hall, em Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no dia 13 de maio. O evento, que integra a programação do mês de aniversário da casa de shows, começará a partir das 22h.

No repertório, sucessos como "Minha Deusa (Cabelo de Chapinha)", "Desce Coladinho", "Patinha na Areia", "Eterno Enquanto Dure", "Amor Bacana" e "Vumbora Vumbora".

Além de Bell, o público ainda contará com a animação da banda Oito7Nove4, comandada por Rafa e Pipo Marques, e com o agito do Dj Rafa Gouveia.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 120 e podem ser adquiridos na casa de shows e nos balcões de vendas da Ticketmix.

