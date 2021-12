Bell Marques anima galera do Bonfim e fala sobre carnaval

O cantor Bell Marques liderou mais uma edição da festa Bonfim de Tarde, nesta quinta-feira, 17. Com repertório cheio, o cantor animou a galera com várias músicas mixando novos sucessos e apostas, como a música 'B de Bell', recém-lançada, novidade essa que junta a clássicos de sua carreira. "Essa festa eu acredito honestamente que é a mais esperada do verão, não por eu ser anfitrião, mas pela lavagem do bonfim. As pessoas se motivam muito, os ingressos se esgostam rápido, tem um público muito bonito que vem para se divertir sem confusão nenhuma, um brilho incrivel dentro dessa festa", disse o cantor.

Uma das maiores referências no Carnaval de Salvador, o artista é considerado uma entidade pelos fãs do Camaleão. E esse ano, ele se prepara para celebrar seus 30 anos sob o comando do mesmo. "Eu fico muito tenso dentro dos eventos que eu faço e principalmente dentro do carnaval, é uma resposabilidade muito grande. A pessoa quando vêm para cá chegam querendo depositar toda a responsabilidade da alegria dela dentro do artista que ela escolhe para brincar. Então, como eu sou um preferido, as pessoas querem sempre está perto de mim, eles depositam isso em mim, é como se fosse: 'eu vou e o meu carnaval tem que ser bom, e a responsabilidade é de Bell marques", relata.

Perguntado sobre a música, ele afirma que já passou a época da melhor canção, mas não deixa de apostar em uma dele. "Eu acho que hoje já passamos da fase da melhor música, já tivemos muitas canções, desde Léo santana, Daniella Mercury e entre outros. Mas as músicas 'B de bell' e 'Te amo.com' são muito boas, eu tenho certeza que ela chegará muito bem", explica.

O artista lançou em 2018 um DVD Bell Marques - Só As Antigas, gravado em Salvador, o projeto já está disponibilizado nas redes sociais em áudio e vídeo: https://goo.gl/M1Y3mA.

