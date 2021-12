Bell Marques abre o Arraiá do Galinho; confira programação

A produção do Arraiá do Galinho divulgou a programação oficial de apresentações do palco principal nos três dias de festa, de 3 a 5 de junho, no Parque de Exposições, em Salvador.

Bell Marques, Tayrone, Limão com Mel, Vingadora e mais uma atração ainda a ser confirmada vão abrir a primeira noite, na sexta-feira, 3 de junho. No sábado, 4, Ivete Sangalo, Pablo, Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Iohannes. Amado Batista, Joelma, Gigantes do Brasil, Danniel Vieira e Estakazero vão encerrar o evento no domingo, 5.

Os ingressos já estão à venda e custam, no 1º lote nos balcões Pida (Shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Bela Vista, Lapa, Piedade e Paralela).

Valores (1º lote):

Pista: R$ 15,00 (sexta)/ R$ 30,00 (sábado)/ R$ 20,00 (domingo) - ingressos pista

Área VIP: R$ 35,00 (sexta)/ R$ 55,00 (sábado)/ R$ R$ 40,00 (domingo) - ingressos área vip

Camarote: R$ 70,00 (sexta)/ R$ 100,00 (sábado)/ R$ R$ 70,00 (domingo) - camarote

Passaportes: R$ 49,00 (pista)/ R$ 99,00 (área vip)/ R$ 160,00 (camarote)

