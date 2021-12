Bell lança 1º CD de forró em carreira solo em Salvador

O cantor Bell Marques irá lançar seu primeiro CD de forró em carreira solo, neste domingo, 7, na segunda edição da Casa Skol, no Casarão Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

O forró não é novidade para o cantor, pois ele chegou a gravar um outro CD do ritmo, em 1992, enquanto ainda fazia parte da banda Chiclete com Banana, mas em carreira solo este é o primeiro. O álbum, denominado "Forró do Lago", tem autorias próprias e conta com releituras de músicas de artistas como Luiz Gonzaga, Geraldo Azevedo, Amelinha e até de Raul Seixas. Canções como "Metamorfose Ambulante", "Gita" e "Capim Guiné" são interpretadas em ritmo de forró.

A animação será em família, pois a festa ainda conta com a Banda Oito7Nove4, que tem os filhos de Bell como vocalistas. O cantor Leo Santana faz participação especial no show da banda.

A festa começa a partir das 16h e os ingressos custam R$ 100, para as moças, e R$ 120, para os rapazes.

