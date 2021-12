Bebel Gilberto lança CD com canções autorais e releituras

Se há alguém que na última década conseguiu dar novos ares à bossa nova, incorporando a ela uma estética moderna e arrojada, esse alguém é Bebel Gilberto. Tendo como base o gênero musical criado pelo pai, João Gilberto, a cantora vem se consolidando cada vez mais no cenário nacional e, principalmente, internacional.



Após ser indicada ao Grammy pelo disco All in One (2009), Bebel volta com o álbum Tudo, o primeiro gravado em estúdio após cinco anos, lançado pela Sony Music.



"A demora foi porque de lá pra cá houve um DVD no meio", explica a cantora, referindo-se ao DVD ao vivo Bebel Gilberto In Rio, lançado em 2013. "Era mais uma releitura de tudo o que eu tinha feito nos últimos anos. O Tudo é um projeto novo", acrescenta sobre o novo CD, produzido por Mario Caldato Jr.



No auge da sua maturidade artística, Bebel reúne no novo álbum muito das referências musicais que acumulou. "É uma colcha de retalhos. Um apanhado de ideias. Músicas que eu queria cantar. Eu acho que fui por todos os lugares. Eu quis fazer bossa nova, mas também alguns covers", diz a artista.



Entre as 12 faixas de Tudo, sendo seis originais e seis releituras, cantadas em inglês e em português, Bebel Gilberto traz interpretações com a personalidade que a consagrou. A voz marcante se destaca por uma suavidade que faz bem aos ouvidos, como nas bossas Somewhere Else e Saudade Vem Correndo.



Entre as releituras, a cantora fez escolhas que casaram bem com sua voz. A bela Vivo Sonhando, de Tom Jobim, é um bom exemplo. Bebel também faz uma homenagem ao músico canadense Neil Young com uma interpretação de Harvest Moon.



Parcerias



Cercada de amigos do meio musical, Bebel Gilberto não poderia deixar de fora do novo disco alguns deles. Seu Jorge, por exemplo, escreveu e gravou com ela o aprazível samba Novas Ideias.



Outra participação é a do compositor e violonista baiano Cézar Mendes. Ele participa da gravação de Tom de Voz, composição de sua autoria.



Já Adriana Calcanhotto assina a faixa-título junto com Bebel. "Ter essas pessoas foi um presente mesmo. Até porque não é sempre que a gente pode contar com um pessoal tão incrível", elogia a artista.



Intensidade



Morando há mais de 20 anos em Nova York, cidade onde nasceu em 1966, Bebel Gilberto já se acostumou com a rotina intensa de gravações. Para preparar Tudo, a cantora se dividiu entre Brasil e Estados Unidos (Nova York e Los Angeles) no verão passado.



"Essa coisa de gravar em lugares diferentes já virou meio que uma marca registrada minha. Desde o primeiro disco vou pra São Paulo, Londres, mixagem na Bélgica. É sempre assim", conta.



"Mas esse disco eu digo que foi um dos mais intensos por eu ter gravado ele em 40 dias. Acho que foi muito rápido. Depois foi só mixagem, remasterização. Mas foi muito legal", observa a cantora.



Apesar de não ter datas e locais confirmados, Bebel pretende voltar ao Brasil no fim deste ano para fazer a turnê de Tudo. Para ela será também "uma oportunidade de passar o Natal e o Réveillon perto da minha família, o que já não faço há três anos".

