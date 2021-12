Beatles Social Club recebe Candice Fiais e Lado C

O Beatles Social Club, projeto que homenageia os quatro garotos de Liverpool, vai receber nesta terça-feira, 25, Candice Fiais e Ícaro Britto, The Rice Of Party Club Band e a dupla Lado C.

O evento, que tem Jô Estrada, Du Txai e andré t como a banda base, acontece na Companhia da Pizza (Praça Brigadeiro Faria Rocha, 266, Rio Vermelho), a partir das 20h.

