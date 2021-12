Beatles Social Club faz apresentação especial de Carnaval

O Beatles Social Club já entrou no clima de Carnaval. Por conta disso, o tradicional encontro ganha um formato diferente na próxima terça-feira, 25.

Quem comanda a noite é o grupo de choro Beatles Brazuca, apresentando versões das músicas dos Beatles como marchinhas de carnaval. O show acontece a partir das 20h, com entrada gratuita, na Companhia da Pizza, no Rio Vermelho.

Formado pelos músicos Julio Caldas (bandolim), Marcio Pereira ( violão), Humberto Monteiro (percussão) e Eduardo Pixinguinha (flauta transversal), o Beatles Brazuca estreia em um clima de experimentalismo e improvisação.

Com eles, as músicas dos Garotos de Liverpool ganham releituras com ritmos brasileiros como o xote, maracatu, samba, samba choro, polca, maxixi, entre outros rítmos da música popular brasileira.

No repertório, clássicos como Help, Something, Day Tripper, Eleanor Rigby, A Hard Day's Night, She's Leaving Home, Hey Jude, Penny Lane, Let It Be, Yesterday, Come Together.

A noite ainda conta com as participações de Marcio Oliveira e da banda Beatlelados.

