Beatles in Senna resgata clássicos dos The Beatles em show no Rio Vermelho

Percursores dos “beatlemania” (fãs dos The Beatles) em Salvador, o grupo Beatles in Senna se apresenta neste sábado, 22, a partir das 22h na Varanda do Sesi do Rio Vermelho. O grupo que sempre manteve sua originalidade, não sendo uma cópia do grupo inglês, é muito mais que uma banda cover, são uma mistura de sons e ritmos que retrata um pouco da trajetória dos garotos de Liverpool.

Grandes sucessos farão parte do repertório, como os clássicos “Let it Be”, “Yesterday”, “Hey Jude”, “Don't Let Me Down” e muitos outros. O grupo que é formado por Gabriel Gonçalves (vocal e violão), Oyama Bittencourt (guitarra e voz), Carlos Ruiz (guitarra e voz), Jerry Marlon (baixo) e Igor Galindo (bateria), prometer fazer mais uma apresentação inesquecível. Na ocasião será cobrado um valor couvert de R$ 30 que deverá ser pago no local.

