Beatles in Senna apresenta clássicos dos The Beatles neste sábado

Neste sábado, 11, a banda Beatles in Senna se apresenta a partir das 22h na Varanda do Sesi no Rio Vermelho. A banda composta por Gabriel Gonçalves, Oyama Bittencourt, Carlos Ruiz, Jerry Marlon e Igor Galindo que foi precursora da "Beatlemania (fãs dos The Beatles)", em Salvador na década de 90, traz no repertório grandes clássicos dos "The Beatles" como "Let It Be", "Yesterday" e "Hey Jude".

A entrada para o evento custa R$ 30 e deve ser adquirida no local do show.

