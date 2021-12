Beatles contra Rolling Stones em bar de Salvador

Neste sábado, 5, às 23h, as bandas Rock Forever e Rolling Stones Universitário tocarão em mais uma edição da festa "Versus", do Groove Bar, na Barra.

Para este duelo, o Rock Forever, cover dos Beatles, levará ao palco o repertório do show "Beatlemania", com sucessos como "All my loving" e "Help", com arranjos fiéis aos originais.

Os ingressos masculinos custam R$ 35 na bilheteria e R$ 30 para quem colocar o nome na lista de desconto, disponível no site do Groove. Já as mulheres pagam R$ 25 na bilheteria e R$ 20 na lista.

adblock ativo