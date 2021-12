Beach Sound PF movimenta fim de ano da Praia do Forte

Mais de 13 atrações vão movimentar o fim de ano na Praia do Forte na festa Beach Sound PF, que acontece nos dias 26 e 30 de dezembro e no dia 2 de janeiro. Wesley Safadão, O Rappa, Jorge & Matheus e Saulo são algumas das atrações da festa.

As bandas É o Tchan, Duas Medidas, Eva e Oito7Nove4 abrem a festa, no dia 26 de dezembro, enquanto o segundo dia, 30, será comandado por Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Psirico e Jonas Esticado. As bandas O Rappa e Avenida Se7e e os cantores Saulo e Wesley Safadão encerram o evento no dia 02.

Disponíveis por dia ou em passaportes, os ingressos podem ser adquiridos na Line Bilheteria, Ticketmix e nos Balcões de Ingressos dos principais shoppings. Os valres são R$ 60 pista e R$ 130 camarote (dia 26), R$ 90 pista e R$ 170 (dias 30 e 2).

