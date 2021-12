B.B. King será enterrado em cidade natal no Mississippi

O lendário do blues B.B. King será enterrado no sábado, 30 de maio, no museu dedicado à sua vida em Indianola, uma pequena cidade no Delta do Mississippi onde sua carreira começou.

Uma procissão levará o corpo de King do aeroporto de Memphis, no Tennessee, na próxima quarta-feira, até Handy Park, em Memphis, onde ele alcançou pela primeira vez a fama, antes de continuar pela Rota 61, muitas vezes apelidada de "The Blues Highway", até sua cidade natal, Indianola.

A visitação pública será realizada na sexta-feira no Museu B.B. King em Indianola. Um culto acontecerá na Igreja Batista Missionária Bell Grove, nas proximidades, e o enterro será feito à noite no próprio museu.

B.B. King morreu na semana passada aos 89 anos em Las Vegas. Ele foi hospitalizado em abril por alguns dias após sofrer uma desidratação relacionada à diabetes tipo 2. Em maio, ele disse em uma publicação no Facebook que estava em casa recebendo cuidados.

Em 2003, a revista Rolling Stone listou os 100 maiores guitarristas de todos os tempos e colocou King em 3º lugar, atrás de Jimi Hendrix e Duane Allman.

King, introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll em 1986 e premiado com a Medalha Nacional para as Artes em 1990, será para sempre associado com suas guitarras Gibson.

