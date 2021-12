BayanaSistem se apresenta com Muzenza neste sábado

A banda BaianaSystem se apresenta neste sábado, 6, às 21h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, em Salvador. O show conta com os tambores do samba reggae do grupo Muzenza como convidado, estreitando a ligação com o reggae jamaicano presente nos dois trabalhos musicais. O ingresso custa R$20 e pode ser comprado no balcão de vendas da TicketMix.

De acordo com a produção da BaianaSystem, o convite ao grupo Muzenza surgiu após participação no espetáculo Kindembu, que aconteceu no Teatro Castro Alves no último dia 18 e reuniu blocos afros e novos nomes da música baiana. A banda promete interação entre os repertórios, com intervenções e improvisos. No show deste sábado, a BaianaSystem deve apresentar em seu repertório música de rua, com influências das sonoridades contemporâneas da música popular brasileira, africana e jamaicana.

