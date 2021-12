Batuba Beach terá 4 dias de festa com Léo Santana, Saulo e Dj Alok

O final de ano promete ser bastante animado para os turistas e baianos que pretendem passar o Réveillon no Sul da Bahia. Nos dias 29, 30, 31 de dezembro e 6 de janeiro acontecerá o "Batuba Beach Sound", em Ilhéus (a 460 quilômetros de Salvador). A festa irá reunir nomes como Léo Santana, Saulo, Simone & Simaria, Aviões do Forró, Dj Alok e Luan Santana.

No dia 29, o evento começa sob comando dos artistas Thierry, Wallas, Léo Santana, banda Harmonia do Samba e show da Lore, com Lorena Improta. No dia 30, a folia fica por conta das bandas Duas Medidas, É O Tchan, Aviões do Forró e o sertanejo Luan Santana.

Já na noite da virada, dia 31, o palco está reservado para o cantor Saulo, a dupla Henrique & Juliano e banda Trio da Huanna. No dia 6 de janeiro, o "Batuba Beach" contará com a presença do Dj Alok, as cantoras Simone e Simaria, banda Papazoni e uma atração surpresa, a confirmar.

Os valores para a festa custam entre R$ 70 a R$ 750, a depender do espaço desejado. Em Salvador, os ingressos estão à venda na Line Bilheteria e nos balcões TicketMix; Vitória da Conquista, no Shoppings Conquista Sul e loja Tacco; Itabuna, no shopping Jequitibá; e em Ilhéus, no stand do Karioka, Opaba Praia Hotel e Manus Mix.

Mais informações, acesse: www.batubabeach.com.br

adblock ativo