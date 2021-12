Batuba Beach terá 4 dias de festa com Ivete, Aviões e Saulo

O final de ano prometer ser bem animado para os turistas e baianos que pretendem passar o Réveillon no Sul da Bahia. Nos dias 27, 30, 31 de dezembro e 2 de janeiro acontecerá o "Batuba Beach", em Ilhéus. Com nomes como Ivete Sangalo, Simone & Simaria, Aviões do Forró e O Rappa, o evento promete muita folia nos quatro dias.

Para abrir a festa com chave de ouro, no dia 27, Ivete Sangalo chega com todo axé para animar a plateia. Ainda na mesma noite, as irmãs Simone & Simaria terminam de agitar a festa, que ainda contará com a banda Avenida Sete. No dia 30, a folia fica por conta de Saulo e O Rappa .

Já na noite da virada, dia 31, a mais esperada, o palco está reservado para as bandas Trio da Huanna, Psirico e Aviões Forró.

Mas a festa não acaba por aí. No dia 2 de janeiro, "Batuba Beach Ilhéus" contará com a presença de Thierry e a sofrência, Harmonia do Samba e Wesley Safadão.

Com direito a três espaços (Pista Open Bar, Camarote Batuba Beach e Área Premium), a festa tem valores de R$ 60 a R$ 850. Em Salvador, os ingressos estão à venda nos shoppings da Bahia, Salvador e Barra.

Em Vitória da Conquista, nos Shoppings Conquista Sul, Panvicon Center e Olivia Flores. Em Itabuna, no Shopping Jequitibá. Já em Ilhéus, no Stand do Karioka, Opaba Hotel, Encantur e Manos Mix.

Mais informações, acesse: www.batubabeach.com.br.

