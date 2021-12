Batrákia celebra Dia do Rock com webshow

A banda baiana Batrákia celebra o Dia do Rock com um webshow. Nesta segunda-feira, 13, às 20 horas, o grupo realiza um pocket show com repertório autoral, que se baseia no primeiro EP do quinteto soteropolitano, Batrákia 1.0. A transmissão acontece por meio do canal oficial da banda no Facebook (www.facebook.com/batrakia).



O grupo surgiu em 2008 e tem em sua formação Bruno Passy (vocal), John Daltro (guitarra solo), Dell Brito (guitarra), Lucas Vieira (baixo) e Chico Brito (bateria).

