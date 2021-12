Batifun lança nova música. Ouça

O grupo baiano de samba Batifun irá lançar oficialmente sua nova música Abana que o Pretinho tá Mal durante o intervalo do jogo Bahia x Vasco, na Arena Fonte Nova no domingo, 29.

A música, que tem composição de Raphael Ribeiro e Fernando Frajola, está dentro de uma gama de comemorações que a banda tem programadas para o aniversário de 10 anos do grupo. O clipe da música, que foi gravado com a musa do Bahia Carol Muriz, será exibido no telão da arena esportiva.

Confira a letra da música Abana que o Pretinho ta Mal:

Quando ela chega na balada

A galera pira, acho massa

Êta! Avisa que ela chegou

Avisa que eu também

Hoje a noite é nossa, to vendo ela encarando

Pra ela eu to facinho, vou logo avisando

Êta! Agora ela provocou, olhou pra mim piscou



Vem desfilando vem pra mim

Joga o cabelo, me olha e sorri

Eu acho que ela tá afim de mim



Vai, vai, abana que o pretinho tá mal

Assopra que a pressão baixou

Que delícia, que calor

Você já me conquistou



Vai, abana que o pretinho tá mal

Assopra que a pressão baixou

Que delícia, que calor, ô ô ô ô

adblock ativo