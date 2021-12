Batifun inicia ensaios de inverno neste domingo no Bahia Café Hall

Pelo nono ano consecutivo, o grupo de samba Batifun organiza seu Ensaio de Inverno. A partir deste domingo (1º), e em todos os domingos de julho, o grupo se apresenta no Lounge do Bahia Café Hall sempre às 17 horas. Esta edição tem como principal novidade o CD e DVD Boteco do Batifun.

Lançado este ano, o trabalho será a base do show e do cenário dos ensaios. No repertório, além de canções como Ziriguidum, já conhecidas, o grupo apresenta as novas Eu Chorei e Simbora.

Outras atrações dos ensaios são as participações especiais. O cantor Jau é o convidado da estreia. Edson Gomes, Tuca Fernandes e Nara Costa já estão confirmados para os próximos. Magary Lord, que cantaria com o grupo amanhã, ainda não tem outra data confirmada.

A banda, formada por 11 músicos e com Marcelo Timbó, Júnior Luiz e Fernando Rufino como frontmen, promete um show intimista com cenário que cria um clima de boteco chique, como a banda define. "Mas, apesar da chiqueza, sempre tem uma cervejinha que cai no chão", brinca o cantor e violonista Marcelo. "E também um copo que quebra (risos). Se não, não é boteco", completa o percussionista Fernando.

Verão x inverno - A proposta dos ensaios na estação chuvosa de Salvador é explorar os sambas românticos. "O ensaio de verão é mais voltado para o Carnaval. Os sambas têm um andamento mais rápido e aquelas levadas de trio elétrico que a gente usa muito na quinta-feira de Carnaval. O ensaio de inverno, não. Ele tem uma coisa mais romântica. A gente coloca no repertório músicas de outros grupos de samba e pagode do Rio [de Janeiro] e São Paulo", explica Timbó. "Como é um ambiente universitário, já é um ensaio esperado por causa das férias [nas faculdades]. Então, cria uma expectativa", afirma o percussionista Fernando.

Surgimento - O Batifun surgiu de brincadeira. "A gente começou dia 2 de fevereiro de 1998. Um amigo da gente que administrava um bar nos chamou pra tocar lá. Colocamos Batifun porque, no fim de semana, ligava um pro outro e perguntava: onde ia ser o batifun hoje?'. Nessa temporada, Vicente di Paula, que era o vice-presidente da Mocidade Alegre de Padre Miguel, viu o show e chamou a gente pra fazer uma turnê do Rio [de Janeiro]", conta Timbó.

Depois de dois anos em atividade, a banda resolveu parar e, em 2003, voltou a se reunir. Neste ano, havia um cenário com diversos grupos que seguiam a mesma linha de samba do Batifun como o Samba Eu Você e Sua Mãe, por exemplo. "Isso foi o que ajudou a gente, porque, quando você está só, não consegue fazer um movimento", lembra o vocalista.

Marcelo Argôlo Batifun inicia ensaios de inverno neste domingo no Bahia Café Hall

