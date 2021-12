Baterista do Roxette, Pelle Alsing morre aos 60 anos

Morreu neste domingo, 20, o baterista da banda sueca Roxette, Pelle Alsing, de 60 anos. A informação foi confirmada pelo guitarrista e amigo de Alsing, Per Gessle, através da conta oficial do grupo no Twitter.

“É com tristeza que informo que nosso amado Pelle Alsing faleceu”, escreveu Gessle. “P não foi apenas o baterista mais incrível e inventivo nos ajudando a criar o som do Rox desde o dia 1, ele também foi o melhor amigo que você pode imaginar, o homem mais gentil e generoso com o maior coração batendo para todos”, escreveu.

Sem divulgar a causa da morte, o companheiro desejou força a família do baterista que fez parte do icônico grupo entre 1980 e 2010. “Ele sempre era o mais engraçado de se estar por perto, aquele com o maior sorriso no rosto, aquele que mais te apoiava quando você estava em dúvida. Ele fará muito mais falta do que as palavras podem dizer. Todo o meu amor vai para sua esposa, família e amigos", declarou Per Gessle.

It is with sadness I inform u that our beloved Pelle Alsing has passed away. P was not only an amazing+inventive drummer helping us to create the Rox sound since Day 1, he was also the bestfriend u can imagine, a kind+generous man with the biggest heart beating for every1. Contd. pic.twitter.com/FFtVLHhgiW — Roxette (@TheRealRoxette) December 20, 2020

Fundada em 1978, a banda Roxette foi responsável por grandes sucessos, na década de 1980, como ‘It Must Have Been Love’, ‘The Look’ e ‘Joyride’.

A vocalista do grupo pop, a sueca Marie Fredriksson, morreu em dezembro do ano passado, aos 61 anos, após uma batalha de 17 anos contra o câncer.

