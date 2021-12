Batalhas de hip hop agitam subúrbio ferroviário a partir desta sexta

O Festival de Hip Hop 'Nas Quebradas' agita os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta sexta-feira, 13, às 16h, na Praça da Revolução, em Periperi. O evento é promovido pela prefeitura por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), e faz parte do projeto integra o edital Arte Todo Dia.

“A ideia do projeto é que estes jovens se expressem através da música. Dentro do gênero musical hip hop, eles vão contando as suas realidades e a situação atual em qual nós vivemos. E isso é muito bom, pois vamos dando espaço para que eles mostrem o seu potencial”, explicou o produtor da iniciativa, Fabrício Cumming.

O projeto de hip hop ganhou espaço entre os jovens moradores do Subúrbio, que têm se interessado em usar o ritmo para desabafar e contar sobre situações pessoais ou acontecimentos públicos.

Para participar da batalha, é necessário fazer a inscrição pelo Instagram do projeto e confirmar a presença no dia do evento. Serão escolhidos dois participantes para concorrer na final que acontecerá no dia 27 de março, às 16h, na Praça São Braz, em Plataforma. O grande vencedor da final, será premiado no valor de R$ 1 mil.

As próximas atividades do festival acontecem no dia 20 de março, às 16h, na praça João Martins, em Paripe. Por fim, no dia 27 de março acontece a grande final que contará com a participação de oitos pessoas. O evento final também será às 16h, na Praça São Braz, em Plataforma.

adblock ativo