Barra tem neste domingo último dia de shows do Réveillon

Após uma maratona iniciada no domingo passado, com shows na feira de Água de Meninos (Cidade Baixa), chega ao fim neste domingo, 4, na Barra, a programação de Réveillon montada pela prefeitura da capital, que também contou com apresentações na praça Cairu, bairro do Comércio.

Depois do pop de atrações como Baiana System e Otto, em São Joaquim, e das apresentações de apelo popular no Comércio (a exemplo de Ivete Sangalo, Tiaguinho e Pablo), o tom musical desta terceira etapa, na Barra, está ligado a uma aura de sofisticação.

Neste domingo, no palco principal, no Farol da Barra, a partir das 18h, a programação conta com a orquestra Neojiba, um show instrumental do soulman carioca Ed Motta e o maestro baiano Letieres Leite, à frente da Orkestra Rumpilezz.

Feira

As opções não são apenas musicais. A Feira de Cidade tem nova edição na orla do bairro, com mais de 40 expositores, entre chèfs de cozinha, designers de roupas e calçados, produtores de bijuterias, entre outros.

Os estandes começam a atender o público desde o início da manhã, ao mesmo tempo que as primeiras atrações musicais são apresentadas.

Na região do farol, a partir das 10h, a Estação do Choro promete desfilar clássicos do chorinho, dando a largada para um mosaico com funk, samba, rock, blues, chegando até ao estilo pé de serra do grupo Os Paraíbas do Forró. Estes têm o horário do show agendado para as 16h.

No palco em frente ao Barra Center, às 10h, está prevista performance da Caravana da Arte, com teatro, música e artes circenses. O resto da manhã promete ser de "MPB da Bahia", com Nara Couto, fechando com música de raiz do Samba de Roda Urbano.

Às 15h, é a vez da apresentação do espetáculo teatral Um Passarinho me Contou... e, em seguida, às 16h, sob ao palco a banda Irmão Carlos e O Catado.

Talentos

Neste sábado, 3, a programação começou às 10h, com música, dança e teatro. No início da noite, quando o sol começava a se pôr, as atividades do palco principal foram abertas pelo compositor e instrumentista mineiro Wagner Tiso.

Sentadas na grama ao redor do Farol ou acomodadas no chão, centenas de pessoas aplaudiram a apresentação do pianista, que transformou o show em um grande concerto à céu aberto.

Em seguida, foi a vez do violonista Yamandu Costa, que se apresentou junto com os instrumentistas gaúchos Artur Bonilha, Guto Wirtti, Samuel Costa. O show contou, ainda, com a participação especial do guitarrista baiano Armandinho.

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal subiu ao palco por volta das 21h. Logo após, os acordes inusitados de sanfona e trombone da Sanbone Pagode Orquestra fecharam a programação da noite.

