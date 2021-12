Barra recebe programação do Réveillon 2015 nesta sexta

Mesmo após os shows da virada do Ano Novo e o tradicional Pôr do Som da cantora Daniela Mercury, que aconteceram na Praça Cairu, baianos e turistas ainda podem curtir uma programação musicalo gratuita até domingo.

A partir destas sexta-feira, 2, as apresentações acontecem em três palcos no bairro da Barra, a partir das 14h.

Os palcos Oceânica e Barra Center levam ao público shows simultâneos até as 17h. Já no Palco Farol, a animação começa às 18h, com o Grupo Garagem. Além dele, Hamilton de Holanda, às 19h30, e Toninho Horta, às 21h, comandam a festa, que será encerrada pelo grupo I.F.Á Afrobeat, a partir das 22h45.

