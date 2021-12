Barão Vermelho se apresenta em outubro em Salvador

Os fãs de uma das maiores bandas do rock nacional já tem data marcada no mês de outubro. Isso porquê, a banda Barão Vermelho irá se apresentar no dia 7 do mês, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Na ocasião, o público vai poder conferir a retomada do grupo com o novo cantor e guitarrista Rodrigo Suricato, uma das grandes revelações da cena do Rock na atualidade.

Para a noite, o Barão Vermelho promete levar uma super seleção de hits que incluem sucessos como, “Tão longe de tudo", “Pro dia nascer feliz”, “Pedra, Flor e Espinho”, “Por você”, “Bete Balanço”, “Porque a gente é assim” e muito mais.

Os ingressos para a festa custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos nos Sac’s Barra e Bella Vista, na Bilheteria do TCA ou no site do Ingresso Rápido.

