Barão Vermelho fará show na Concha Acústica

A banda Barão Vermelho se apresentará no dia 7 de outubro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 200 (camarote, inteira).

O grupo, que está prestes a comemorar 36 anos de carreira, agora conta com a nova voz de Rodrigo Suricato, que vai liderar os vocais e comandar os acordes da guitarra. No repertório, o público vai conferir os sucessos como "Tão Longe de Tudo", "Pro Dia Nascer Feliz", "Por Você", "Bete Balanço", dentre outras.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos Sac's do Shopping Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

