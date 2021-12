Bandolinista grava sambas de Chico Buarque

Durante os 35 anos de carreira, o premiado bandolinista carioca Hamilton de Holanda cultivou duas paixões. Uma é o samba e suas várias vertentes. A outra é a obra de Chico Buarque. Foi então que, no fim de 2015, em meio a uma conversa, ele e o produtor artístico Marcos Portinari levantaram a seguinte questão: "Por que não juntar os dois em uma coisa só?". E assim, no ano em que o músico celebra quatro décadas de vida, nasce o seu mais novo álbum, Samba de Chico, recém-lançado pela gravadora Biscoito Fino.

"Eu já tinha gravado algumas coisas dele. É uma música muito legal para improvisar e tem uma melodia muito boa. Então, fiquei com vontade de fazer um disco todo com músicas do Chico", conta o bandolinista vencedor da última edição do Grammy Latino, na categoria Melhor Canção Brasileira.

A escolha do samba não foi somente pela afinidade do músico com o gênero. "Quando a gente estava conversando, lembramos que neste ano é comemorado o centenário do samba. Então, por que não homenagear o samba a partir do repertório do Chico Buarque, que é um patrimônio da música brasileira?", acrescentou.

O resultado da homenagem é um disco quase todo instrumental, composto por 14 canções (mais um bônus) executadas com a personalidade e virtuosismo do bandolim de 10 cordas de Hamilton de Holanda. Com predomínio de composições e parcerias de Chico, o disco possui apenas uma faixa de autoria do bandolinista.

Participações

O próprio Chico Buarque é um dos convidados especiais de Hamilton. Ele entra com a voz em duas das quatro únicas músicas cantadas (A Volta do Malandro e Vai Trabalhar Vagabundo).

"No estúdio foi realmente muito especial. Estar diante de uma pessoa tão importante na minha formação e da própria cultura da música brasileira foi demais", revela o músico.

Samba de Chico conta também com presenças internacionais. A cantora catalã Silvia Perez Cruz coloca sotaque espanhol nas canções Atrás da Porta e O Meu Amor. Já o pianista italiano Stefano Bollani põe seus solos e acordes em Piano na Mangueira e Vai Trabalhar Vagabundo.

Para Hamilton, essas participações "dão uma dimensão universal para a obra do Chico Buarque. Ela é uma cantora espanhola que aprendeu a cantar a partir da música brasileira. E ele é um pianista conhecido mundialmente como um grande jazzista".

Desafio

O principal desafio de Hamilton de Holanda ao conceber o novo trabalho foi o processo de seleção das músicas que iriam integrar o disco. Diante de um universo de possibilidades, teve que apelar para o lado emocional.

"Partiu muito do lado afetivo, das músicas que me emocionam. Eu não tive um critério do tipo só escolher o lado B ou as mais famosas. Eram algumas que eu já tocava e depois escolhi outras", explica.

O bandolinista voltou recentemente de shows na Alemanha e agora se prepara para iniciar a turnê de Samba de Chico, que deve chegar a Salvador no segundo semestre.

