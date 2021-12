Bandas voltam à atividade no palco do Planeta Terra

Com a atual crise econômica na Europa e nos Estados Unidos, além do bom momento econômico do Brasil, o País tornou-se a meca dos shows internacionais. Difícil acompanhar a lista de artistas gringos que tem desembarcado em terras brasileiras nos últimos anos.

Neste mar de eventos musicais recentes, o Planeta Terra chega a sua sexta edição neste sábado, no Jockey Club de São Paulo, tentando permanecer relevante, mesmo com a avalanche de festivais rivais, a se destacar o Lollapalooza, o SWU e o Rock In Rio.



A principal atenção vai para o show dos norte-americanos do Kings Of Leon, que tocam pela terceira vez no Brasil. Nas vindas anteriores, a banda formada pelos irmãos Caleb (guitarra e vocal), Jared (baixo) e Nathan Followill (bateria), além do primo Matthew (guitarra), também se apresentou em festivais: o extinto Tim Festival, em 2005, e mais recentemente no SWU, em 2010.

Uma das poucas bandas de rock da atualidade - ao lado do Foo Fighters, Coldplay, Muse e U2 - a fazer parte do que realmente é considerado sucesso internacional, o Kings of Leon chega como uma incógnita, após um ano fora dos palcos.

A banda já tinha conseguido formar uma sólida base de fãs e respeitada carreira junto à crítica especializada, mas foi apenas no quarto disco, Only By The Night (2008), que conseguiu o sucesso em larga escala nos Estados Unidos.

Com o álbum, 0 quarteto de Nashville conquistou três Grammy (maior premiação da indústria musical dos EUA), entre eles o cobiçado prêmio de gravação do ano por Use Somebody.

Mas durante a turnê do quinto álbum, Come Around Sundown (2010), o vocalista Caleb se afastou dos palcos alegando problemas pessoais. A apresentação no sábado será uma prova se eles estão prontos para voos mais altos ou se entrarão para a história como mais um grupo que não resistiu à pressão do sucesso para as massas.

Medalhões e novidades - Ao todo, o Planeta Terra terá 13 apresentações, divididas em dois palcos, com shows que começam às 13h50, com o duo Madrid, formado por Adriano Cintra e Marina Vello, ex-integrantes das bandas Cansei de Ser Sexy e Bonde do Rolê.

Na maratona musical, estão shows de retorno de grupos muito conhecidos nos anos 90, como o Garbage, da sexy vocalista Shirley Manson e do produtor Butch Vig (o responsável pela produção de Nevermind, do Nirvana), além dos ingleses do Suede, pilar do britpop, movimento que resgatou o rock inglês, ao lado do Oasis e Blur.

Entre os novos nomes, vale ficar de olho na rapper nova-iorquina Azealia Banks, que, apesar de nem mesmo ter lançado o primeiro disco oficial, já conseguiu um sucesso na Inglaterra (a dançante 212).

Kasabian, Little Boots, The Gossip, Best Coast, The Maccabees e The Drums completam a lista de artistas internacionais. Além do Madrid, a participação brasileira conta com Mallu Magalhães e a banda Uó.

adblock ativo