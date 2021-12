Bandas Ú Tal do Xote e Forró King fazem show no sábado

As bandas Forró King e Ú Tal do Xote fazem show no sábado, 18, no Coliseu do Forró, na orla do bairro de Patamares, em Salvador.

O evento batizado de "Sábado do Forró", começa a partir das 22h e não tem hora para acabar.

Os ingressos custam R$ 30 para as mulheres e R$ 40 para os homens e podem ser adquiridos na casa de shows.

