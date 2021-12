Bandas se reúnem para celebrar rock baiano no Rio Vermelho

As bandas Efeito Manada, Circo de Marvin e Callangazoo, finalistas do II Festival PRO30 deste ano, voltam a se encontrar na próxima sexta-feira, 11, às 22h, no palco do 30 Segundos Bar, no Rio Vermelho, para celebrar o rock baiano.

Os ingressos femininos para a pista custam R$ 20 e o camarote, R$ 35. Já os homens pagam R$ 30, pista, e R$ 50, camarote.

