Bandas Medulla e Mako encerram turnê em Salvador

A banda carioca Medulla e a irlandesa Mako vão se apresentar em Salvador neste sábado, 29, às 22h, no Portela Café. A parceria faz parte da turnê Pleimo Tour 2012 e apresenta ao público o que há de novo na produção musical independente aqui no Brasil e na Irlanda.

A Medulla está lançando o Compacto IV, o último da série, que também inclui Akira (2008), Talking Machine (2009) e Capital Erótico (2010). O lançamento marca também a continuidade da parceria entre a banda e a plataforma digital PLEIMO.com, criada para encurtar as distâncias entre bandas e público, investindo em formas de o artista independente sustentar o seu próprio trabalho.

Já a Mako apresentará ao público brasileiro seu repertório autoral, como as faixas "Unstoppable" e "Miss Alison", indicadas ao Grammy em 2011. Além disso, o público poderá conferir o resultado das parcerias entre as duas bandas, novas faixas e o lançamento do clipe de "Lost in Translation".

<VIDEO ID=1281210/>

adblock ativo