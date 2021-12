Bandas Eva e Atitude 67 se apresentam em Salvador no domingo

As bandas Eva e Atitude 67 fazem show juntas pela primeira vez neste domingo, 19, em Salvador. O evento acontece a partir das 17h, na Pupileira, na avenida Joana Angélica. Os ingressos custam R$ 90 e estão à venda no Sympla.

Oriunda do Mato Grosso, a Atitude 67 mistura samba com reggae, pagode e rap, e lançou recentemente o clipe da música “Saideira”, junto com o cantor Thiaguinho. A canção faz parte do álbum “Atitude 67 (Ao Vivo)” lançado em 2017 e entrou para a lista das “50 Virais do Spotify” uma semana após o lançamento.

Dentre os sucessos do grupo ainda está a canção “Cerveja de Garrafa”, responsável pelo primeiro Disco Duplo de Platina recebido pela banda.

Já a banda Eva, sob comando de Felipe Pezzoni, vai apresentar canções com novos arranjos, como 'Flor Bela', regravada com a participação da cantora Elba Ramalho.

