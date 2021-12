Bandas de rock vão invadir São Caetano em novembro

A quadra esportiva de São Caetano vai se tornar num grande palco para receber a 2ª edição do projeto “Viva Rock: A Resistência”, que acontecerá no dia 12 de novembro, a partir das 15 horas.

O evento, que será aberto ao público, contará com os shows das bandas Espinhos & Rosa, Barulho S/A, Vernal e Fridha, além da participação de convidados especiais, como a do poeta CR Moska, entre outros.

Organizado pela Viva Rock Produções, o projeto, além de shows musicais, contará com recital de poesia, stands de vendas com produtos das bandas, como Cds, bottons, camisas, adesivos, entre outros, e muitos outros atrativos para o público.

Sobre as bandas

Barulho S/A - Formada em 2006, a banda baiana de rock’n roll aborda temas como o cotidiano ‘robótico’ das pessoas, a violência gratuita vistas nas ruas diariamente, questões políticas e problemas gerados pelo estresse. Com letras fortes e influência de funk metal, new metal e hard rock, a banda apresenta uma sonoridade eletrizante.

Espinhos & Rosa - A Banda já e ousada desde o início, pois iniciada em 2007, não teve muita oportunidades no cenário. Com sua pausa de cinco anos, foi em 2015 que retornou aos palcos com nova formação e tocando em várias casas de show. A banda aposta na voz feminina e em letras e riffs vibrantes.

Vernal - Power trio de rock alternativo de Salvador. Com 10 anos na estrada e influenciada por bandas como Red Hot Chili Peppers, Legião Urbana, Foo Fighters, Minus the Bear, Raul Seixas, a Vernal vem mostrando, com muita interatividade e vibração, uma viagem pelos diferentes ritmos que compõem o universo e a história do rock.

Fridha - Em atividade desde 2006, a banda segue a linha autoral, tendo o rock dos anos 90 como base por suas criações e composições. O grupo mescla as influencias de hip hop, reggae e funk com o rock.

adblock ativo