Bandas celebram Bob Marley em festa neste sábado

Um show homenageará o rei do reggae, Bob Marley, com apresentação de grandes bandas do estilo. Alpha Blondy, Adão Negro, Ponto de Equilíbrio e Edson Gomes se apresentam no Wet'n Wild (Paralela), neste sábado, a partir das 22h, na festa Bob Marley Day.

O marfinense Alpha Blondy, lançará no show o seu mais novo DVD South American Tour 2013 - Mystic Power com músicas consagradas como Brigadier Sabary, Jerusalem e Apartheid is Nazism. E no making off, a música Covered Saints, gravada juntamente com Carlinhos Brown.

Reggae e celebração

Já a carioca da Vila Isabel, Ponto de Equilíbrio, apresentará o show do DVD Juntos Somos Fortes. Com mais de 15 anos, a formação do grupo permanece a mesma, com o vocalista Hélio Bentes, que conta do gosto de tocar em Salvador.

"A gente até que demorou para fazer shows em Salvador, considerando o tempo de existência da banda. Mas quando a gente faz show aí (Salvador) é sempre emocionante, com grande público e muito calor humano", conta Hélio.

No repertório do show, a banda apresentará as canções importantes da carreira, como os sucessos "Abre a Janela", "Coisa Feia" e "Novo Dia". O show apresenta um cenário com grafites de Fábio Ema, além de projeções em telas e nos painéis de LED.

Ainda entre os grandes nomes do reggae, Edson Gomes, símbolo da resistência e luta pela igualdade social, marca presença na festa com suas canções de crítica aos problemas sociais do País. Já a banda baiana Adão Negro promete um repertório exclusivo para homenagear Bob Marley, além de sucessos como Anjo Bom, Eu Lovei. Assim, com a tríade de sentimentos do reggae: paz, liberdade e amor, as bandas garantem o Bob Marley Day.

